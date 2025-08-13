Pianeta Milan
Prima pagina Tuttosport: “Donnarumma: ‘Deluso, qualcuno ha deciso per me'”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, mercoledì 13 agosto 2025. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, mercoledì 13 agosto 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Kenan Yıldız, attaccante della Juventus, tra i protagonisti dell'odierna amichevole contro la Juventus Next Gen, in programma all'Allianz Stadium. Sul fronte mercato, ottimismo per l'arrivo di Matt O'Riley dal Brighton, mentre Dušan Vlahović spera sempre di andare al Milan, visto che Rasmus Højlund sembra non voler aprire ai rossoneri.

In alto, sotto la testata, si parla del Torino: nel ruolo di playmaker davanti alla difesa potrebbe arrivare l'albanese Kristjan Asllani dall'Inter, sul quale c'è anche il Bologna. E come esterno, occhio a Stefan Mitrović, che l'allenatore Marco Baroni ha già avuto alle sue dipendenze nell'Hellas Verona. Il PSG ha scaricato Gianluigi Donnarumma: il tecnico Luis Enrique vuole un altro portiere e punta dunque a cederlo ora. L'ex rossonero, sui social, si è sfogato nel suo ringraziamento ai tifosi parigini.

