Prima pagina Tuttosport: “Derby di Milano, come fuma il sigaro …”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, domenica 2 febbraio 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre presentando il 'lunch match' della 23^ giornata della Serie A 2024-2025, quello dell'Allianz Stadium tra la Juventus di Thiago Motta e l'Empoli di Roberto D'Aversa. I bianconeri riproporranno ancora Randal Kolo Muani in attacco, con Dušan Vlahović di nuovo in panchina.