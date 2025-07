Prima pagina Tuttosport: “David: ‘Juventus, ti sognavo da bambino'”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, sabato 5 luglio 2025. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, sabato 5 luglio 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con le prime parole di Jonathan David, classe 2000, attaccante canadese che ha firmato un contratto di cinque anni con la Juventus. Svincolato dopo le ottime stagioni al Lille, è costato ai bianconeri 12,5 milioni di euro di commissioni, pagabili in tre anni.