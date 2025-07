Prima pagina Tuttosport: “David: ‘Iceman per la Juventus? Io ci credo'”

Jonathan David , finora unico volto nuovo alla Continassa , si è presentato ai suoi nuovi tifosi, promettendo di fare il possibile per realizzare almeno 25 gol per la 'Vecchia Signora'.

In casa granata, invece, sconfitta (1-3) in amichevole contro il Monaco, ma buone indicazioni per il tecnico Marco Baroni, soprattutto dal neo-arrivato Zakaria Aboukhlal.