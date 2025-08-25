Prima pagina Tuttosport: “David e Vlahovic, la Juventus c’è”

Prima con il brivido, invece, per il Torino di Marco Baroni che, questa sera, alle ore 20:45, farà il suo debutto in campionato sfidando a 'San Siro' la nuova Inter di Cristian Chivu. Mancherà, nelle fila dei granata, il fresco ex Kristjan Asllani. In attacco staffetta tra Giovanni 'Cholito' Simeone e Che Adams. Chiosa, poi, con il commento alla vittoria, sempre per 2-0, del Como di Cesc Fàbregas sulla Lazio di Maurizio Sarri: assist sublime e gol incredibile di Nico Paz. Che show del trequartista lariano!