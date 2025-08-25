Pianeta Milan
Prima pagina Tuttosport: “David e Vlahovic, la Juventus c’è”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, lunedì 25 agosto 2025. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato
Daniele Triolo 

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, lunedì 25 agosto 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del netto successo, 2-0, della Juventus di Igor Tudor all'Allianz Stadium contro il Parma, in occasione della 1^ giornata della Serie A 2025-2026. Due sontuosi assist di Kenan Yıldız per le reti, nella ripresa, di Jonathan David e Dušan Vlahović. Per il serbo, che Massimiliano Allegri vuole al Milan, dai fischi agli applausi dei tifosi. Nel finale, espulso Andrea Cambiaso.

Prima con il brivido, invece, per il Torino di Marco Baroni che, questa sera, alle ore 20:45, farà il suo debutto in campionato sfidando a 'San Siro' la nuova Inter di Cristian Chivu. Mancherà, nelle fila dei granata, il fresco ex Kristjan Asllani. In attacco staffetta tra Giovanni 'Cholito' Simeone e Che Adams. Chiosa, poi, con il commento alla vittoria, sempre per 2-0, del Como di Cesc Fàbregas sulla Lazio di Maurizio Sarri: assist sublime e gol incredibile di Nico Paz. Che show del trequartista lariano!

Tuttosport, la prima pagina di oggi, lunedì 25 agosto 2025

