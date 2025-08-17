Prima pagina Tuttosport: Coppa Italia, Milan al Max. 65 mila a San Siro

Questa è la prima pagina del 'Tuttosport', in edicola oggi, domenica 17 agosto 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.
La prima pagina di 'Tuttosport' apre con la Juventus. Acciaio Juve, David diamante. Asllani avanti. La grana Toro ora è la lista. Chiesa punta: "Penalizzato dalla Juve. Qui felice". Coppa Italia, Milan al Max. 65 mila a San Siro. Marotta crede nell'Inter: suo il 2%. Ecco la prima pagina di 'Tuttosport'.
