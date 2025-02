Prima pagina Tuttosport: “Coppa Italia, Inter-Lazio: Milan in palio”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, martedì 25 febbraio 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola dedica la sua prima pagina a Dušan Vlahović, attaccante della Juventus, autore del gol-vittoria sul campo del Cagliari domenica sera. Non c'è l'intesa per il rinnovo del contratto con la 'Vecchia Signora' che, a fine stagione, può venderlo per soli 25 milioni di euro.