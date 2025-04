Prima pagina Tuttosport: “Conte si mangia l’Inter. Yildiz, perché?”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, lunedì 28 aprile 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con l'allungo del Napoli di Antonio Conte in vetta alla classifica di Serie A sull'Inter di Simone Inzaghi. Il duello Scudetto, ora, vede i partenopei avanti (74 punti) nei confronti dei rivali (71). Al 'Maradona', Napoli-Torino 2-0 la decide una doppietta di Scott McTominay. Il quotidiano torinese giudica inguardabile la prestazione della squadra di Paolo Vanoli, così come la maglia utilizzata per scendere in campo.