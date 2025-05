Prima pagina Tuttosport: “Conte cala il Jack Scudetto”

Nel frattempo, però, l' Inter - che resta a 3 punti di distanza in classifica dai campani - supera, sempre per 1-0 , l' Hellas Verona , ma a 'San Siro'. Gol-vittoria di Kristjan Asllani su calcio di rigore e missione compiuta per Simone Inzaghi , che tiene fuori praticamente tutti i titolari in vista della semifinale di ritorno della Champions League 2024-2025 di martedì sera contro il Barcellona .

Oggi, 4 maggio, è l'anniversario della tragedia di Superga, quella in cui perì il Grande Torino e un intero popolo, quello granata, sarà in marcia per la ricorrenza. In serata, invece, ore 20:45, vero e proprio spareggio Champions tra il Bologna di Vincenzo Italiano e la Juventus di Igor Tudor: chi la spunterà? Chiosa con Claudio Lotito, Presidente della Lazio: una sua telefonata con un tifoso messa in rete ...