Prima pagina Tuttosport: “Conceicao, una doppietta per la riconferma”

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dei possibili scenari di una Juventus senza qualificazione in Champions League per la prossima stagione. In caso di flop, aumento di capitale da 100 milioni di euro e cambi ovunque. In panchina (Antonio Conte o Gian Piero Gasperini al posto di Igor Tudor), rimpasto dirigenziale e tagli nella rosa. Con un piano per tenere i big.