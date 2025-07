Prima pagina Tuttosport: “Chiellini: ‘Vi spiego la nuova Juventus'”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, mercoledì 30 luglio 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con un'intervista in esclusiva a Giorgio Chiellini, ex difensore della Juventus e attualmente dirigente del club di Corso Galileo Ferraris. Quindi, spazio al calciomercato del Torino: c'è il 'sì' del 'Cholito', Giovanni Simeone, al trasferimento in granata. Ma sull'attaccante argentino c'è anche l'Udinese.