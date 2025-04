Prima pagina Tuttosport: “Champions League e Tonali: Juventus, ci sei?”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, domenica 27 aprile 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della Juventus. Contro il Monza, alle ore 18:00, all'Allianz Stadium, ci saranno in palio punti pesanti nella corsa per un posto nella prossima Champions League. Dall'ingresso nel torneo dipenderà, molto, anche il mercato estivo e l'assalto a possibili obiettivi come Sandro Tonali del Newcastle.