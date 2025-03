Prima pagina Tuttosport: “Casting ‘Made in Italy’ per il dopo Conceicao”

In alto, sotto la testata, si parla di Napoli-Inter , big match della 27^ giornata della Serie A 2024-2025 , in programma alle ore 18:00 allo stadio 'Diego Armando Maradona'. I due club hanno sostenuto ingenti spese per consentire alla squadra di Antonio Conte ed a quella di Simone Inzaghi di giocarsi lo Scudetto : chi prevarrà nel confronto diretto?

Spazio, poi, al Torino e, in particolare, all'intervista in esclusiva all'ex centravanti granata Rolando Bianchi. Vede in Christian Shpendi, attaccante albanese del Cesena, autore finora di 10 gol in Serie B, il bomber giusto per il futuro del Toro. A proposito di futuro: al Milan è già partito il casting per il sostituto, in panchina, di Sérgio Conceição nella stagione 2025-2026. Si va verso la nomina di un tecnico italiano.