Prima pagina Tuttosport: “Baresi, forza! Con te non solo il Milan”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, lunedì 4 agosto 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con le parole di Gleison Bremer, difensore brasiliano della Juventus, che sta tornando ora in campo dopo quasi un anno di stop. Sul mercato, vicina la cessione di Timothy Weah all'Olympique Marsiglia e tentativo per Arnau Martínez del Girona.