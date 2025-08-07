Prima pagina Tuttosport: “Babele Milan: chi comanda non si sa”

Il Torino piazza un bel colpo in attacco, prelevando dal Napoli il 'Cholito', Giovanni Simeone. Proprio gli azzurri di Antonio Conte sono protagonisti, in questi giorni, con due nuovi innesti sulle fasce, entrambi dalla Liga spagnola. In arrivo, infatti, ci sono Juanlu Sánchez (Siviglia) come terzino destro e Miguel Gutiérrez (Girona) come terzino sinistro.