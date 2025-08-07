Prima pagina Tuttosport: “Babele Milan: chi comanda non si sa”

Pianeta Milan
La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, giovedì 7 agosto 2025. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, giovedì 7 agosto 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con le parole di François Modesto, direttore sportivo della Juventus. Ha parlato di grande unità con Giorgio Chiellini e con il direttore generale Damien Comolli, nonché detto di credere allo Scudetto. Fiducioso per il ritorno di Randal Kolo Muani dal PSG, la cessione di Douglas Luiz sbloccherà il calciomercato.

Il Torino piazza un bel colpo in attacco, prelevando dal Napoli il 'Cholito', Giovanni Simeone. Proprio gli azzurri di Antonio Conte sono protagonisti, in questi giorni, con due nuovi innesti sulle fasce, entrambi dalla Liga spagnola. In arrivo, infatti, ci sono Juanlu Sánchez (Siviglia) come terzino destro e Miguel Gutiérrez (Girona) come terzino sinistro.

Per concludere, un approfondimento sul Milan: sembra esserci ancora molto caos in seno alla società rossonera. Non si capisce bene chi comandi le operazioni, di mercato e non solo, all'interno del club rossonero.

Tuttosport, la prima pagina di oggi, giovedì 7 agosto 2025

