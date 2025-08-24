PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Prima pagina Tuttosport: Allegri ritorno da incubo tra i fischi

Prima pagina Tuttosport: Allegri ritorno da incubo tra i fischi

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, domenica 24 agosto 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina del 'Tuttosport', in edicola oggi, domenica 24 agosto 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

La prima pagina di 'Tuttosport' apre con la Serie A. Juventus a tutto Yildiz. Fortini-Oristanio, segnali di Torino. Piacere De Bruyne, la festa Napoli continua. Allegri ritorno da incubo tra i fischi. Modric? La magia la fa Bonazzoli. Wesley esalta la Roma. Ecco la prima pagina di 'Tuttosport'.

 

