Questa è la prima pagina del 'Tuttosport', in edicola oggi, domenica 24 agosto 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.
PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Prima pagina Tuttosport: Allegri ritorno da incubo tra i fischi
EDICOLA
Prima pagina Tuttosport: Allegri ritorno da incubo tra i fischi
La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, domenica 24 agosto 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
La prima pagina di 'Tuttosport' apre con la Serie A. Juventus a tutto Yildiz. Fortini-Oristanio, segnali di Torino. Piacere De Bruyne, la festa Napoli continua. Allegri ritorno da incubo tra i fischi. Modric? La magia la fa Bonazzoli. Wesley esalta la Roma. Ecco la prima pagina di 'Tuttosport'.
© RIPRODUZIONE RISERVATA