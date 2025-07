Prima pagina Tuttosport: “Allegri: ‘Milan, voglio tutto'”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, martedì 8 luglio 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del futuro di Dušan Vlahović, classe 2000, attaccante serbo il cui contratto con la Juventus scadrà tra meno di un anno, il 30 giugno 2026. Che resti in bianconero o che venga ceduto, non rinuncerà neanche a un milione di euro di stipendio e alle commissioni per il suo procuratore.