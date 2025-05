Prima pagina Tuttosport: “Allegri: Milan, ti rialzo io. Si riparte da Leao”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, venerdì 30 maggio 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con la rivoluzione societaria in casa Juventus. Il direttore tecnico Cristiano Giuntoli sta per saltare: nuovo corso dei bianconeri con Damien Comolli, Giorgio Chiellini e Matteo Tognozzi. Per l'allenatore, sfumato Antonio Conte, che ha deciso di restare al Napoli, il nuovo obiettivo è Gian Piero Gasperini. Ma c'è da sfidare la Roma, che è in vantaggio su di lui.