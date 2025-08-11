PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Prima pagina Tuttosport: “Ahi, Milan! Però ecco De Winter”

lunedì 11 agosto 2025
Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, lunedì 11 agosto 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre commentando l'amichevole Borussia Dortmund-Juventus, terminata 1-2 per i bianconeri, grazie ai due gol di Andrea Cambiaso in casa dei gialloneri. Lampi di ottima Juventus. Sul fronte mercato, c'è il primo sì per il centrocampista Matt O'Riley del Brighton.

Male, invece, il Milan, che crolla 4-1 sul campo del Chelsea giocando per 72' con l'uomo in meno. Il debutto di Luka Modrić la nota meno amara della giornata. Al posto di Malick Thiaw, che giocherà nel Newcastle in Premier League, i rossoneri ingaggiano Koni De Winter dal Genoa.

Il croato Nikola Vlašić 'conforta' il Torino, spiegando di vedere tante novità nella squadra granata rispetto alla scorsa stagione, tutte positive. In Inghilterra, invece, il Crystal Palace batte ai rigori il Liverpool e vince il Community Shield. Il tutto mentre Mohamed Salah, entra in aperta polemica con la UEFA per Israele.

