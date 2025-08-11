Prima pagina Tuttosport: “Ahi, Milan! Però ecco De Winter”

Male, invece, il Milan, che crolla 4-1 sul campo del Chelsea giocando per 72' con l'uomo in meno. Il debutto di Luka Modrić la nota meno amara della giornata. Al posto di Malick Thiaw, che giocherà nel Newcastle in Premier League, i rossoneri ingaggiano Koni De Winter dal Genoa.
Il croato Nikola Vlašić 'conforta' il Torino, spiegando di vedere tante novità nella squadra granata rispetto alla scorsa stagione, tutte positive. In Inghilterra, invece, il Crystal Palace batte ai rigori il Liverpool e vince il Community Shield. Il tutto mentre Mohamed Salah, entra in aperta polemica con la UEFA per Israele.
© RIPRODUZIONE RISERVATA