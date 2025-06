Prima pagina Tuttosport: “5-0 all’Al-Ain: l’alba di una nuova Juventus”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, venerdì 20 giugno 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del 5-0 con cui la Juventus di Igor Tudor ha distrutto il malcapitato Al-Ain al debutto nel Mondiale per Club negli Stati Uniti d'America. Doppiette di Randal Kolo Muani e Francisco Conceição, gemma di Kenan Yıldız. Per il quotidiano torinese, in casa bianconera si coglie un'energia diversa rispetto all'ultima stagione.