Prima pagina Tuttosport: “De Ligt? 100 milioni” | News

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, lunedì 27 giugno 2022. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, lunedì 27 giugno 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il mercato della Juventus. I bianconeri sono molto vicini ad acquistare Angel Di Maria, ma potrebbero cedere De Ligt al Chelsea per 100 milioni di euro. Sotto la testata, spazio al Torino che potrebbe acquistare sia Maggiore che Joao Pedro.