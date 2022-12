Prima pagina Tuttosport: “Sinisa il grande. Loro giocano, lui tifa”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, sabato 17 dicembre 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della scomparsa di Sinisa Mihajlovic , stroncato dalla leucemia con la quale combatteva ormai da tre anni.

Poco sotto si parla della Juventus che oggi sarà impegnata a Londra in un test amichevole contro l'Arsenal. Spazio dal primo minuto per i giovani Miretti e Fagioli, mentre Pogba volerà in Qatar per tifare Francia domani contro l'Argentina.