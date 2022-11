Prima pagina Tuttosport: “Io, nel nome di Marchisio”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, martedì 8 novembre 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, parla del giovane talento della Juventus Fabio Miretti, il quale ha ricevuto il premio 'Golden Boy italiano'.

Focus, dunque, sulla Juventus che ieri ha beccato il Nantes ai sedicesimi di Europa League. In linea di massima, i sorteggi delle italiane impegnate nelle coppe europee non sono andati poi così male: il Napoli affronterà l' Eintracht , l' Inter il Porto mentre il Milan se la vedrà con il Tottenham di Antonio Conte .

Intanto oggi si scenderà in campo per il turno infrasettimanale: Spalletti farà delle rotazioni in occasione del match contro l'Empoli, mentre Pioli si affiderà ancora ad Origi per battere la Cremonese stasera. Infine spazio per l'Inter, con Marotta che lamenta i troppi gol presi dalla difesa di Simone Inzaghi. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).