Quotidiani sportivi, le prime pagine: coppe, le italiane sognano l’impresa

Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, martedì 8 novembre 2022. La rassegna con le news su calcio, Milan e calciomercato

Enrico Ianuario

Gazzetta dello sport Prima pagina Gazzetta dello sport 08/11/2022 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il sorteggio delle squadre italiane in Champions League. La 'rosea', come da titolo, spera che Milan, Inter e Napoli possano passare ai quarti di finale, considerato che tutte e tre i club hanno evitato le avversarie più temibili in questo giro. Oggi, però, è già tempo di scendere in campo: il Milan sarà impegnato a Cremona e, considerata l'assenza per squalifica di Giroud, Pioli si affiderà a Origi; il Napoli, invece, affronterà l'Empoli e cerca la decima vittoria consecutiva. A sinistra, viene riportata la situazione in casa Inter: la società è delusa da Simone Inzaghi e dovrà fare di tutto per centrare almeno il quarto posto. Poco sotto, focus sulla Juventus che si sta rialzando grazie alla forza dei giovani talenti presenti in rosa. Infine vengono riportate le parole di Urbano Cairo, presente ieri all'evento di Rcs Academy, mentre vengono sottolineati, ancora una volta, i cori antisemiti pronunciati dai tifosi della Lazio durante la festa del derby vinto.

Corriere dello sport Prima pagina Corriere dello sport 08/11/2022 Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dei sorteggi delle squadre italiane presenti in Champions League, Europa e Conference League. Secondo il quotidiano romano, solamente il Milan avrebbe pescato la squadra più insidiosa, vale a dire il Tottenham di Antonio Conte, mentre gli altri club, tutto sommato, hanno pescato squadre alla portata. Intanto oggi è tempo di Serie A: scenderanno in campo sia il Milan che Napoli: i rossoneri affronteranno la Cremonese, i partenopei l'Empoli. Infine, spazio anche per l'assegnazione del trofeo 'Golden Boy': premiato il giovane talento del BarcellonaGavi.

Tuttosport Prima pagina Tuttosport 08/11/2022 Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, parla del giovane talento della Juventus Fabio Miretti, il quale ha ricevuto il premio 'Golden Boy italiano'. Focus, dunque, sulla Juventus che ieri ha beccato il Nantes ai sedicesimi di Europa League. In linea di massima, i sorteggi delle italiane impegnate nelle coppe europee non sono andati poi così male: il Napoli affronterà l'Eintracht, l'Inter il Porto mentre il Milan se la vedrà con il Tottenham di Antonio Conte. Intanto oggi si scenderà in campo per il turno infrasettimanale: Spalletti farà delle rotazioni in occasione del match contro l'Empoli, mentre Pioli si affiderà ancora ad Origi per battere la Cremonese stasera. Infine spazio per l'Inter, con Marotta che lamenta i troppi gol presi dalla difesa di Simone Inzaghi.