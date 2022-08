Prima pagina Tuttosport: “Kostic, l’Eintracht apre la porta”

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con la Juventus che sarebbe molto vicina ad acquistare Filip Kostic dall'Eintracht Francoforte. Poco sotto la testata spazio al Torino di Ivan Juric che ha vinto per 3-0 nel match di Coppa Italia contro il Palermo. A sinistra spazio dedicato al calcio estero, con il Liverpool che ha pareggiato 2-2 contro il Fulham, mentre in casa PSG si registrano degli interventi da parte di alcuni dirigenti per 'spiare' i loro calciatori fuori dalla vita calcistica. In basso focus sulle amichevoli delle due milanesi: ieri l'Inter ha perso 4-2 contro il Villarreal, mentre il Milan ha vinto 6-1 contro il Vicenza ma perdendo per infortunio Tonali. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).