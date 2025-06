Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Vlahovic e Calhanoglu hanno rotto”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, venerdì 20 giugno 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola dedica gran parte della sua prima pagina a Dušan Vlahović e Hakan Çalhanoğlu, attaccante serbo e centrocampista turco arrivati al punto di rottura con i rispettivi club, Juventus e Inter. Il primo, in scadenza di contratto tra un anno, è sempre più lontano dai bianconeri, ma non ha offerte. Il secondo vorrebbe andare al Galatasaray, ma i nerazzurri chiedono 40 milioni di euro per il cartellino.