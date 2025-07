Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, sabato 5 luglio 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con parlando di Inter e, più nello specifico, della pace - via chat - tra il capitano Lautaro Martínez e Marcus Thuram dopo le polemiche dei giorni scorsi. Spazio, poi, alle novità in casa Milan e Juventus.