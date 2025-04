Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Theo, offerta al ribasso del Milan”

In alto, sotto la testata, si parla del Napoli capolista del campionato e di quanto conti, in panchina, avere uno come Antonio Conte. Mai nessuno come il salentino sulla panchina dei campani al primo anno: qualcosa vorrà pur dire. Nei posticipi della 34^ giornata della Serie A 2024-2025, ieri, Verona-Cagliari 0-2 in zona salvezza. Per la lotta per un posto in Champions, invece, da segnalare due pareggi in Udinese-Bologna (0-0) e Lazio-Parma (2-2).