Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Testa Inter, + 1 sul Napoli”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, lunedì 24 febbraio 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del sorpasso dell'Inter di Simone Inzaghi in vetta alla classifica sul Napoli di Antonio Conte, battuto 1-2 sul campo del Como. Nerazzurri, ora, a quota 57 punti e partenopei a 56: nel prossimo weekend scontro diretto al 'Maradona'.