Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Sfida Napoli-Milan per Hojlund”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, martedì 19 agosto 2025. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, martedì 19 agosto 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con l'infortunio che terrà Romelu Lukaku, centravanti del Napoli, fuori almeno 100 giorni. Strappo alla coscia per il gigante belga e rischio operazione. Motivo per cui il club di Aurelio De Laurentiis si è inserito nella trattativa tra Manchester United e Milan per Rasmus Højlund.