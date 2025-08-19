Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Sfida Napoli-Milan per Hojlund”

Contatti diretti con il danese. E i rossoneri? Massimiliano Allegri, a quanto pare, ripensa a Dušan Vlahović della Juventus. I bianconeri sono pronti a mettere a segno un tris di colpi di calciomercato: Nahuel Molina (Atlético Madrid), Edon Zhegrova (Lille) e Randal Kolo Muani (PSG).
In via di definizione, invece, la situazione di Ademola Lookman: l'Inter si ritira, non lo prenderà più. L'Atalanta, che lo riaccoglierà a breve a Zingonia per gli allenamenti, pronta a multarlo. Coppa Italia, Torino al secondo turno grazie all'1-0 interno contro il Modena: decide un gol di Nikola Vlašić.
