Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Sfida Napoli-Milan per Hojlund”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, martedì 19 agosto 2025. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, martedì 19 agosto 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con l'infortunio che terrà Romelu Lukaku, centravanti del Napoli, fuori almeno 100 giorni. Strappo alla coscia per il gigante belga e rischio operazione. Motivo per cui il club di Aurelio De Laurentiis si è inserito nella trattativa tra Manchester United e Milan per Rasmus Højlund.

Contatti diretti con il danese. E i rossoneri? Massimiliano Allegri, a quanto pare, ripensa a Dušan Vlahović della Juventus. I bianconeri sono pronti a mettere a segno un tris di colpi di calciomercato: Nahuel Molina (Atlético Madrid), Edon Zhegrova (Lille) e Randal Kolo Muani (PSG).

In via di definizione, invece, la situazione di Ademola Lookman: l'Inter si ritira, non lo prenderà più. L'Atalanta, che lo riaccoglierà a breve a Zingonia per gli allenamenti, pronta a multarlo. Coppa Italia, Torino al secondo turno grazie all'1-0 interno contro il Modena: decide un gol di Nikola Vlašić.

La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, martedì 19 agosto 2025

