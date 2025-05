Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Scudetto, è l’ora”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, domenica 11 maggio 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, dedica ampio spazio al tennis e, in particolare, al rientro in campo di Jannik Sinner dopo tre mesi di squalifica. Quindi, parlando di calcio, sposta l'attenzione sul duello Scudetto tra il Napoli di Antonio Conte e l'Inter di Simone Inzaghi.