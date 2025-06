Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Rivoluzione Milan, difesa al Max”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 25 giugno 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della possibilità che lo svincolato Jonathan David finisca alla Juventus. C'è il nodo commissioni, ma quella bianconera è la sua destinazione preferita. Per un grande ex, Andrea Barzagli, l'allenatore della 'Vecchia Signora' Igor Tudor è simile ad Antonio Conte.