Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Reijnders: ‘Milan, vinco con te'”

I rientri di Denzel Dumfries (contro la Roma ) e di Marcus Thuram (contro il Barcellona ) saranno sufficienti all' Inter per scacciare i recenti fantasmi? A fine stagione, intanto, previste le partenze di Joaquín Correa , Mehdi Taremi e Kristjan Asllani , tutti molto deludenti.

Rivoluzione in vista anche in casa Juventus. In caso di mancata qualificazione in Champions League, dal tecnico Igor Tudor al centravanti Dušan Vlahović, sono in tanti a rischio taglio. Rinviata Atalanta-Lecce per la morte improvvisa del fisioterapista dei salentini, Graziano Fiorita.