Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Ranieri d’Italia”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, lunedì 9 giugno 2025. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, lunedì 9 giugno 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con l'esonero di Luciano Spalletti dall'incarico di Commissario Tecnico della Nazionale Italiana. La partita Italia-Moldova di questa sera sarà la sua ultima in azzurro. Al suo posto, dovrebbe arrivare Claudio Ranieri, che, però, al contempo, resterà consulente dei Friedkin nella Roma.