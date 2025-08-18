Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Profumo di Milan”

In casa Napoli, invece, si teme un lungo stop per Romelu Lukaku: azzurri pronti a tornare sul mercato per acquistare un altro centravanti. La Roma può vendere Manu Koné: l'Inter aspetta i giallorossi e, intanto, vede un ex romanista, Nicola Zalewski, a titolo definitivo all'Atalanta.
In Coppa Italia, stasera, il Torino di Marco Baroni con i titolari contro il Modena: spazio a Zakaria Aboukhlal. La Juventus di Igor Tudor scopre un attacco esagerato, con ben tre 'numeri 9': Jonathan David, Dušan Vlahović e Randal Kolo Muani.
