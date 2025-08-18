Pianeta Milan
Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Profumo di Milan”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, lunedì 18 agosto 2025. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, lunedì 18 agosto 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della vittoria, 2-0, del Milan di Massimiliano Allegri nel primo turno della Coppa Italia 2025-2026 contro il Bari. A 'San Siro' decidono Rafael Leão (poi uscito per un infortunio che non preoccupa) e Christian Pulisic. Lampi di Luka Modrić. Sul fronte mercato, i rossoneri si avvicinano a Rasmus Højlund.

In casa Napoli, invece, si teme un lungo stop per Romelu Lukaku: azzurri pronti a tornare sul mercato per acquistare un altro centravanti. La Roma può vendere Manu Koné: l'Inter aspetta i giallorossi e, intanto, vede un ex romanista, Nicola Zalewski, a titolo definitivo all'Atalanta.

In Coppa Italia, stasera, il Torino di Marco Baroni con i titolari contro il Modena: spazio a Zakaria Aboukhlal. La Juventus di Igor Tudor scopre un attacco esagerato, con ben tre 'numeri 9': Jonathan David, Dušan Vlahović e Randal Kolo Muani.

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, lunedì 18 agosto 2025

