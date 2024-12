Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan-Roma da paura. Torna Theo”

Con questo successo, i nerazzurri di Simone Inzaghi salgono a quota 40 punti in classifica, con una partita in meno rispetto all'Atalanta. 'Dea' che pareggia 1-1 allo stadio 'Olimpico' contro la Lazio. Sotto per un gol di Fisayo Dele-Bashiru nel primo tempo, gli orobici trovano un punto nel finale con il guizzo di Marco Brescianini. Un pari che consente loro di restare in testa alla graduatoria del campionato a quota 41 punti.