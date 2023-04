Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Leao si al Milan”

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport di oggi apre con il rinnovo di Leao. La svolta nella telenovela rinnovo. Leao si al Milan. Raggiunto l'accordo con il club. Rafa alla firma: 7 milioni per 5 anni. Vicina pure l'intesa con lo Sporting. E contro Mouirnho uno spareggio per la Champions. In altro spazio alla Formula 1. Lampo Rosso. Il cavallino rinasce a Baku: domani parte davanti. Oggi la sprint. Magia Leclerc e pole: "Io amo la Ferrari". Nel taglio a destra. Inter. Superpremio anti-diavolo. Zhang mette sul piatto due milioni per l'Euroderby. L'Europa di Toro e Atalanta passa da una sfida croata. In basso, il piano del Napoli per tenere Osimhen. La delusione di Iervolino. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).