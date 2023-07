Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, domenica 23 luglio 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il Milan e in modo particolare con i 107 milioni di euro spesi sul mercato per gli acquisti già ufficializzati di Tijjani Reijnders, Ruben Loftus-Cheek, Noah Okafor, Christian Pulisic e quello ancora da definire di Samuel Chukwueze. Finanziati, però, dalla cessione di Sandro Tonali al Newcastle.