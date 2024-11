Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Sinner solo tu: maestro dei maestri”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, lunedì 18 novembre 2024 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola dedica la sua intera prima pagina a Jannik Sinner, numero uno al mondo nel tennis. L'altoatesino, infatti, ha sconfitto lo statunitense Taylor Fritz e ha conquistato le ATP Finals di Torino. È il primo italiano a riuscirci, per giunta senza perdere alcun set. "Meraviglioso trionfare in casa - ha detto il fenomeno classe 2001 -; ora la Davis". Sinner, insaziabile, non ha nessuna voglia di fermarsi qui.