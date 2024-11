Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Scudetto, che mischia”

Sotto la testata, poi, spazio al calcio. Finito 1-1 , a 'San Siro', il big match della 12^ giornata della S erie A 2024-2025 tra l' Inter di Simone Inzaghi e il Napoli di Antonio Conte . Reti di Scott McTominay per gli ospiti e Hakan Çalhanoğlu per i padroni di casa. Il centrocampista turco, poi, ha anche sbagliato - cogliendo il palo - il calcio di rigore per il possibile successo.

In virtù di questo pareggio, il Napoli resta primo in classifica, a quota 26 punti, a + 1 proprio sull'Inter, ma non soltanto. Perché a 25 ci sono anche Atalanta (2-1 interno all'Udinese), Fiorentina (3-1 interno all'Hellas Verona, tripletta di Moise Kean) e Lazio (0-1 sul campo del Monza). Con la Juventus a 24. Una mischia mica male in vetta alla graduatoria!