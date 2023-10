Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan stellato”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, lunedì 9 ottobre 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del Milan di Stefano Pioli che, dopo il successo di misura in casa del Genoa con un gol di Christian Pulisic, è da solo in vetta alla classifica di Serie A dopo 8 giornate. Il Diavolo, che ha riscattato prontamente lo schiaffo subito nel derby, può credere nella conquista del titolo.