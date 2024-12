Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan, nella maglia 125 anni di storia”

Oggi, intanto, alle ore 19:00 , ci sarà il sorteggio delle avversarie nel Mondiale per Club FIFA 2025 : per la Juventus, rischio di incontrare big europee come il Real Madrid . Per l' Inter , invece, una sudamericana. Si parla, poi, proprio dei nerazzurri, con la svolta di Oaktree . Il fondo proprietario del club punterà, nel prossimo futuro, sui talenti anziché sui giocatori già affermati e vuole realizzare il nuovo stadio con il Milan .

In copertina spazio anche ai rossoneri, che ieri sera hanno svelato - in via ufficiosa - la maglia celebrativa per i 125 anni del club. Sarà indossata dalla squadra di Paulo Fonseca la prossima domenica 15 dicembre in occasione del match di 'San Siro' contro il Genoa in campionato. Coppa Italia, fuori la Fiorentina ai calci di rigore contro l'Empoli nella serata dedicata ad Edoardo Bove. Stasera, alle ore 21:00, sarà la volta di Lazio-Napoli.