Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Diavolo in corpo”

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, presenta la 4^ giornata della Fase Campionato della Champions League 2024-2025. Grande spazio, ovviamente, per Real Madrid-Milan, partita in programma alle ore 21:00 allo stadio 'Santiago Bernabéu'. Tornerà titolare Rafael Leão e sfiderà uno degli idoli di casa, Kylian Mbappé. Ma Carlo Ancelotti, ex rossonero e allenatore dei 'Blancos', avrebbe preferito non giocare per la tragedia che, in Spagna, ha colpito la città di Valencia.