Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Nkunku, assalto del Milan”

EDICOLA

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, giovedì 28 agosto 2025. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato
Daniele Triolo Redattore 

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, giovedì 28 agosto 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il probabile ritorno dal PSG di Randal Kolo Muani alla Juventus. Un'operazione di calciomercato molto onerosa, da 60 milioni di euro. I bianconeri devono valutare se dire di sì anche senza l'uscita di Dušan Vlahović.

Conrad Harder (Sporting Lisbona) non vestirà la maglia del Milan, ora i rossoneri scattano su Christopher Nkunku, francese del Chelsea. Prima alternativa, Artem Dovbyk (Roma). Per difesa e centrocampo, nel mirino Manuel Akanji (Manchester City) e Adrien Rabiot (Olympique Marsiglia).

Antonio Conte, al Napoli, aspetta sempre Rasmus Højlund (Manchester United) e, intanto, accoglie Eljif Elmas, centrocampista di proprietà del RB Lipsia, che fa il suo ritorno in azzurro. Spazio, poi, alla presentazione dei sorteggi di Champions League, in programma alle ore 18:00 e alle condizioni di Massimo Moratti, ricoverato in terapia intensiva.

