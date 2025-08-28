Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Nkunku, assalto del Milan”

Conrad Harder (Sporting Lisbona) non vestirà la maglia del Milan, ora i rossoneri scattano su Christopher Nkunku, francese del Chelsea. Prima alternativa, Artem Dovbyk (Roma). Per difesa e centrocampo, nel mirino Manuel Akanji (Manchester City) e Adrien Rabiot (Olympique Marsiglia).
Antonio Conte, al Napoli, aspetta sempre Rasmus Højlund (Manchester United) e, intanto, accoglie Eljif Elmas, centrocampista di proprietà del RB Lipsia, che fa il suo ritorno in azzurro. Spazio, poi, alla presentazione dei sorteggi di Champions League, in programma alle ore 18:00 e alle condizioni di Massimo Moratti, ricoverato in terapia intensiva.
