La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, martedì 15 luglio 2025. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con l'ufficialità di Luka Modrić come nuovo giocatore del Milan: ieri la firma sul contratto annuale con opzione sulla seconda stagione. Ha scelto la maglia numero 14 e, nelle sue prime parole, traspare tutta la voglia di vincere del quasi 40enne centrocampista croato.