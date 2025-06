Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Modric-Milan, sì! Blitz di Tare”

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con l'addio di Simone Inzaghi all'Inter. L'allenatore piacentino vola in Arabia Saudita, all'Al-Hilal, con un contratto biennale da 50 milioni di euro complessivi di stipendio. A Londra, in giornata, Cesc Fàbregas - principale indiziato a sostituirlo sulla panchina dei nerazzurri - incontrerà il Como per chiedere di essere liberato. Le alternative per il dopo Inzaghi sono Cristian Chivu e Patrick Vieira.