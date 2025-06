Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, lunedì 30 giugno 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del mercato dell'Inter e, in particolare, dell'assalto a Giovanni Leoni. Dopo aver preso, dal Parma, l'attaccante Ange-Yoan Bonny, i nerazzurri hanno pronti 30 milioni di euro anche per il difensore. Stasera, intanto, alle ore 21:00, ottavi di finale del Mondiale per Club negli U.S.A. contro il Fluminense.