Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan, Pulisic: ‘Rivedrete le stelle'”

Spazio, poi, al calciomercato e alla trattativa tra Atalanta e Inter per Ademola Lookman. Alla 'Dea' non bastano i 42 milioni di euro più 3 di bonus offerti dai nerazzurri di Milano per l'attaccante nigeriano. C'è il prezzo, invece, in casa Juventus per la cessione di Dušan Vlahović. Con i bianconeri che, contemporaneamente, lanciano l'assalto a Randal Kolo Muani del PSG.