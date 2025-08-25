Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan, ora c’è Harder”

EDICOLA

Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan, ora c’è Harder”

Prima pagina Gazzetta dello Sport: 'Milan, ora c'è Harder'
La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, lunedì 25 agosto 2025. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato
Daniele Triolo Redattore 

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, lunedì 25 agosto 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il 2-0 inflitto dalla Juventus al Parma nel debutto dei bianconeri di Igor Tudor nel nuovo campionato di Serie A. All'Allianz Stadium decidono i gol di Jonathan David e Dušan Vlahović nella ripresa.

LEGGI ANCHE

Quest'ultimo, obiettivo di calciomercato del Milan, si allontana dai rossoneri: il club di Via Aldo Rossi - saltato l'affare Victor Boniface - sta infatti chiudendo, in attacco, per Conrad Harder, 20enne danese dello Sporting Lisbona. Nelle altre partite disputate ieri, Como-Lazio 2-0 con assist e gol spaziali per Nico Paz e Atalanta-Pisa 1-1.

In questa gara, il ritorno al gol di Gianluca Scamacca. Mentre il Napoli di Antonio Conte si gode il suo poderoso centrocampo (André-Frank Zambo Anguissa, Stanislav Lobotka, Kevin De Bruyne e Scott McTominay), stasera, a 'San Siro', esordio ufficiale per Cristian Chivu sulla panchina dell'Inter: avversario sarà il Torino di Marco Baroni.

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, lunedì 25 agosto 2025

GUARDA QUI LE ALTRE PRIME PAGINE DEI GIORNALI IN EDICOLA STAMATTINA >>>

 

Leggi i
commenti
News milan: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA