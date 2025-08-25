Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan, ora c’è Harder”

Quest'ultimo, obiettivo di calciomercato del Milan, si allontana dai rossoneri: il club di Via Aldo Rossi - saltato l'affare Victor Boniface - sta infatti chiudendo, in attacco, per Conrad Harder, 20enne danese dello Sporting Lisbona. Nelle altre partite disputate ieri, Como-Lazio 2-0 con assist e gol spaziali per Nico Paz e Atalanta-Pisa 1-1.