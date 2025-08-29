Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, venerdì 29 agosto 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.
Prima pagina Gazzetta dello Sport: Milan, Nkunku e non è finita
La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, venerdì 29 agosto 2025.
La prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport' apre con i sorteggi di Champions League. Sfide stellari per le 4 italiane. Milan, Nkunku e non è finita. Questa sera sfida contro il Lecce. Ecco la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport'.
